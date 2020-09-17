Yaralı Kerkeneze jandarma sahip çıktı

Sivas’ın Gürün ilçesi Güneş köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kerkenez kuşu, ekipler tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gürün ilçesi Güney köyü kırsalında rutin denetimler gerçekleştiren jandarma ekipleri yaralı bir kuş buldu. Bir ayağı kırık olan kuşun Doğangiller familyasından kerkenez isimli kuş türü olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alınan kuş, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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