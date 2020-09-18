Sivasspor 18. kez korona testinden geçti

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DG Sivasspor’da, futbolculara Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Covid19 PCR testi yapıldı.

Süper Lig 20202021 sezonunun 2. hafta maçında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor’da, sporcular korona virüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm kulüp çalışanlarına Covid19 testi yaptı.

Kırmızıbeyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 18. kez korona testine tabi tutulmuş oldu.

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