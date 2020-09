Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış

Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesindeki kalenin içine, Mengücekliler döneminde yaptırılan Kale Camisi, bölgeye hakim noktada 840 yıldır ayakta duruyor. Türklerin Anadolu'daki en eski yapılarından olan cami, uçurumun kenarındaki konumuyla da görenleri şaşırtıyor. Restorasyonu ve iç tefrişatı yapılarak yeniden ibadete açılan camiye namaza gitmek için cemaat yürüyerek zorlu bir tırmanış yapmayı göze alıyor. Kale suru, mağara, merdiven, patika yol ve uçurum kenarından geçerek zorlukla camiye ulaşanlar, "Buradaki manevi huzur, yaşadığımız zorluk ve yorgunluğa değiyor" diyor.

Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Ulu Camii ve Darüşşifa başta olmak üzere Selçuklu medeniyetinden örneklerin yer aldığı, açık hava müzesi durumundaki Divriği, Türklerin Anadolu'daki ilk bina örneklerinden olmasıyla ön plana çıkıyor. Divriği'ye hakim noktada bulunan ve bir bölümü restore edilen Divriği Kalesi içindeki Kale Camisi de bunların başında yer alıyor. Mengücekliler döneminde, 1180 yılında Süleyman Şah'ın oğlu Emir İshak tarafından yaptırılan cami, uçurum kıyısındaki konumu ve aynı dönem yapılan diğer örneklerinden ayrılan mimarisi ile dikkat çekiyor. Kale Camisi; Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra yapılan minberli cuma camilerinden onarılmayan, özgün mimariye sahip, en eski tek örneği olma özelliğini taşıyor. Duvarları, içte ve dışta kalın sıva ve derzlerle örülen caminin taç kapısı, Anadolu taç kapılarının ilki ve taş oyma sanatının gelişmesinde ilk örnek olarak biliniyor. Yıllarca harabe durumunda kalan Kale Camisi, 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore ettirildi. Caminin, daha önce var olan; ancak yıkılan minaresi ise bugün bulunmuyor. Uzun süredir ibadete kapalı olan cami, iç tefrişatının de yapılmasıyla birlikte kısa süre önce yeniden ibadete açıldı.

İBADET İÇİN NEFES NEFESE TIRMANIŞ

Kaymakamlığın çalışması sonucu yeniden ibadete açılan cami, özellikle cuma namazlarında cemaatini ağırlıyor. Ancak camide ibadet yapmak isteyenleri yaklaşık 1 kilometrelik zorlu bir yolculuk bekliyor. Öncelikle tarihi Divriği Ulu Camisi'nin bulunduğu alandan, kale girişine gelen vatandaşlar, burada kale suru duvarında bulunan ve sadece 1 kişinin sığdığı oyuktan içeri giriyor. Ardından mağaranın içerisinden geçen kişiler, yukarı doğru tırmanışa geçiyor. Önce belirli bir alan için yapılan merdivenleri kullanan cemaat, ardından, bir tarafı uçurum olan yamaçtaki yokuş yukarı patika yolları kullanıp, kayaların arasından geçerek zirvede yer alan camiye ulaşıyor. Vatandaşların ibadet yolculuğu nefes nefese camiye vardıklarında tamamlanıyor.

'MANEVİ HUZURU, YORULMAYA DEĞER'

Uçurum kıyısındaki tarihi Kale Camisi'nde cuma namazı kılmak için zorlu bir tırmanış yapan Necati Yıldırım, "Zorlu bir yoldan geçiyoruz kale içerisindeki mağaradan, patika yoldan geçiyoruz camiye kadar. Bu cami açıldığından itibaren ben her cuma buraya geliyorum. Manevi olarak iyi hissettiriyor. Namazı kıldıktan sonra cemaatle sohbet ediyoruz. Buraya çıkmak hayli zor, dik yamaçlardan geçiyoruz. 70 yaşında adamım. Zorlanıyorum ama namaz için buna değer" dedi.

'BURANIN MANEVİ DEĞERİ DAHA FARKLI'

Namaz için camiye tırmanan Mustafa Zorlu ise, "Divriği Ulu Cami şu anda tadilatta kullanamıyoruz. Kale Cami, Divriği'nin zirvesinde ibadete açıldı. Zorlu bir yoldan geçiyoruz, buraya çıkmak için mücadele veriyoruz. Caminin yapılış tarzı bu. Arkada 40 merdivenimiz var, oraya merdiven demeye şahit ister. Diğer camiler de var ama buranın manevi değeri daha farklı. Divriği'de cami sıkıntısı yok, 24 tane camimiz var. Buranın manevi havasını teneffüs etmek için buraya geliyoruz. Bu yorucu yolculuğa değer" diye konuştu.

Said Gürlüoğlu de, "69 yaşındayım. Kale Camisi'ne cumaya geldik. Huşu içinde namazımızı kılmaya geldik. Allah kabul etsin. Yorulduk tabi, yokuş çıktık. Cuma için bu yolculuğa değer" ifadelerini kullandı.

'BURANIN ATMOSFERİ YETER'

Cami imamlarından Ömer Ülger ise cami ibadete açıldıktan sonra cemaatin buraya geldiğini belirterek, "Şu an pandemi sürecinde olduğumuz için eskiye oranla daha az geliyorlar ama onun dışında doluyor camimiz. Divriği Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum Kale Cami'mizi açtığı için. Buranın atmosferi yeter. Bu atmosferi yaşamak, bu manzarayı seyretmek her şeye bedel. Tayland'dan bir turist geldi, manzarasına hayran kaldı. Divriği'nin her tarafı tarih kokuyor. Bu zahmeti yaşamak her şeye bedel" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Divriği Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI

2020-09-18 10:21:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.