Sivas'ta, koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 işletmeye ceza

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs tedbilerine uymayan 18 işletmeye toplam 56 bin 700 lira cezası kesildi, 6 işletmeye faaliyet durdurma cezası verildi.
Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında 227 ekip ve bin 917 personelle koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde marketler, toplu taşıma araçları, parklar, pazarlar, alışveriş alanları, lokantalar, kuaförler ve taksiler kontrol edildi.
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 işletmeye toplam 56 bin 700 lira cezası kesildi. 5 işletmeye 1 gün, 1 işletmeye de 3 gün faaliyet durdurma cezası verildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-09-18 13:09:28
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