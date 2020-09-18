Sivasspor, Erzurum’a gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor, yeni sezonun ilk deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için karayolu ile Erzurum’a gitti.

Süper Lig’in 2. hafta maçında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 23 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak karayoluyla Erzurum’a hareket etti. Kırmızıbeyazlı ekip yarın Erzurum’da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.