Sivasspor, Erzurum’a gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Erzurum’a gitti

İHA

Sivasspor, Erzurum’a gitti

DG Sivasspor, yeni sezonun ilk deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için karayolu ile Erzurum’a gitti.
Süper Lig’in 2. hafta maçında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 23 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak karayoluyla Erzurum’a hareket etti. Kırmızıbeyazlı ekip yarın Erzurum’da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas Belediyespor, Hurşit Taşçı’yı transfer etti
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Hurşit Taşçı’yı transfer etti
Sivas’ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Sivas’ta 5 şehit ailesine ve 5 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
YEREL HABERLER Sivas’ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih ...
Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor
Sivas'ta, koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 işletmeye ceza
YEREL HABERLER Sivas'ta, koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 ...
Üzerinde meyve varken çiçek açan ağaç şaşırttı Sivas’ta üzerinde meyve varken Eylül sıcaklarının etkisiyle çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.
YEREL HABERLER Üzerinde meyve varken çiçek açan ağaç ...
Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
YEREL HABERLER Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
Antibiyotiğin virüsler üzerinde etkisi yoktur Sivas Numune Hastanesi, Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi görevlisi Eczacı Gamze Doymuş, antibiyotiğin enfeksiyonlar üzerinde kullanıldığını ve bakterilerde etkili olduğunu belirterek virüsler üzerinde etkisi olmadığını söyledi.
YEREL HABERLER Antibiyotiğin virüsler üzerinde etkisi yoktur Sivas ...
Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü Sivas’ta yanından ayırmadığı bayrağımız ile birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan’da Covid-19’a yenik düştü.
YEREL HABERLER Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi ...
Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış
YEREL HABERLER Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için ...
Sivasspor 18. kez korona testinden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor 18. kez korona testinden geçti
Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.
YEREL HABERLER Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı Sivas’ta ...
Ayağı kırık kerkeneze jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Ayağı kırık kerkeneze jandarma sahip çıktı
Sivasspor’un yeni transferi Kayode sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’un yeni transferi Kayode sağlık ...
Yaralı Kerkeneze jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı Kerkeneze jandarma sahip çıktı
Sivasspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor’da Erzurum hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da Erzurum hazırlıkları sürüyor
Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp, intihar etti/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp, ...
Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp, ...
Olarenwaju Kayode resmen Sivasspor’da
YEREL HABERLER Olarenwaju Kayode resmen Sivasspor’da
Demir Grup Sivasspor, Kayode ile anlaştı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Kayode ile anlaştı
Dini nikahlı eşini ve kaynanasını öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini ve kaynanasını öldürüp intihar ...
TR72 Bölgesinde barınma ve gıda maaşı eritti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Hanehalkı Bütçe Araştırması”nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü “konut ve kira” ile “gıda ve alkolsüz içecekler” oluşturdu.
YEREL HABERLER TR72 Bölgesinde barınma ve gıda maaşı eritti Türkiye ...
Akkuş: "Görevlilerimiz canla başla çalışıyor" Doğanşar’da çeşitli temaslarda bulunan Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, din görevlilerinin Korona virüsle mücadelede önemli çalışmalara imza attığını söyleyerek “Din görevlilerimiz sahada vatandaşımızın 7/24 hizmetinde görev yapmaya devam ediyor. Görevlilerimiz canla başla çalışıyor" dedi.
YEREL HABERLER Akkuş: "Görevlilerimiz canla başla ...
Sivasspor’un eski futbolcusu 'Çolak Selo' ölen taraftarları unutmadı
YEREL HABERLER Sivasspor’un eski futbolcusu 'Çolak Selo' ölen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X