Sivas'ta kuyumculara sahte altın bilezik satan ikili, Tokat'ta yakalandı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satan 2 kişi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde 10 bilezik bulundu.
Atatürk Caddesi'nde kuyumcu dükkanları bulunan C.E. ve S.G., 2 kişiden satın aldıkları bileziklerin sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Hemen çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, sahte altın bilezikleri kuyumcuya satanların T.A. ve M.M. olduğunu tespit etti.
Tokat'ın Turhal ilçesine gittikleri ve buradaki kuyumculara da sahte bilezik sattıkları belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Otomobillerinde sahte 10 bilezik ve 10 bin lira ele geçirilen ikili, Sivas'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste, dolandırıcılık suçundan kayıtları bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-09-18 16:11:30
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