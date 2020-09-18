Sivas Belediyespor, Kırklareli maçına hazır

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig 20202021 sezonu kırmızı grubun ilk hafta maçında pazar günü deplasmanda Kırklarelispor'a konuk olacak. Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
TFF 2. Lig’de yeni sezona pazar günü oynayacağı Kırklarelispor maçı ile merhaba diyecek Sivas Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açmagerme hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşilbeyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Yeşilbeyazlı ekip yarın hava yolu ile Kırklareli’ne giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Kırklarelispor ile Sivas Belediyespor, arasında 20 Eylül 2020 Pazar günü oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak. Kırklareli Atatürk Stadyumundaki karşılaşmayı Aydın bölgesi hakemlerinden Eren Özyemişçioğlu yönetecek.
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