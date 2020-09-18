Sivasspor’dan Antalyaspor’a geçmiş olsun mesajı

Antalyaspor’da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kırmızıbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Antalyaspor. Kovid19 testi pozitif çıkan Antalyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” denildi.

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