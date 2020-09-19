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Sivas'ın tescilli köftesi her öğün sofraları süslüyor

DHA

Sivas'ın tescilli köftesi her öğün sofraları süslüyor


Uğur YİĞİTMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın sadece et ve tuzdan yapılan tescilli köftesi, lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. 2010 yılında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, içerisinde yağ ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi bulundurmayan 'Sivas Köftesi' kentte sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kentte yılda 50 ile 60 ton arasında köfte tüketildiği belirtiliyor.
Lokantalarda en çok tercih edilen yiyeceklerden olan köfte, paket servisiyle de özenle hazırlanarak ev ve iş yerlerine de gönderiliyor. Marketlerin ve kasapların reyonlarında hazır halde de satılan köfteler, piknikçilerin de vazgeçilmez tercihleri arasında yer alıyor. Özel hazırlanan kutularla köfteler, şehir dışına da gönderiliyor.
SİVAS'IN TESCİLLİ KÖFTESİ SADECE ET VE TUZDAN YAPILIYOR
Kentte 4 nesildir köfte üretimi yapan İshak Kaan Usta, "Sivas köftesi içerisinde sadece et ve tuzdan ibaret olan, yazın Sivas'ın yayılım hayvanlarının kullanıldığı kışın ise ahırlarda kuru besiyle beslenip yağ oranının alındığı etten yapılır. İçerisine de sadece tuz konulur. Sivas köftesinin özelliklerinden bir tanesi yörenin hayvanının olması ve yörenin tuzunun olması bu ikisinin birleşmiş olduğu et ve tuzun aşkından Sivas köftesi çıkar. Etler bir gün önceden çekilir, tuzlanır. Sonrasında sıkım işlemi yapılır. Ondan sonra meşe kömürü dediğimiz odunsu kömürden ateş oranını ayarlayıp oluklu ızgarada pişirilip ve servise sunulur" dedi.
'YILDA 5060 TON ARASINDA KÖFTE TÜKETİLİYOR'
Sivas'ta halkın her öğün lokantalara köfte tüketmeye geldiklerini ifade eden Usta, "Sabahları saat 09.00'da kahvaltıya gelir gibi Sivaslılar köfte yemeye gelir. Öğle ve akşam yemeğinde yenmezse olmaz. Sivas köftesi yöremizde bir alışkanlıktır. Sürekli tüketilen, tüketildiği zamanda rahatsız etmeyen bir lezzettir. İçerisinde un falan olmadığı için glüten hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir, çünkü içerisinde tuzdan başka bir şey yok. Diğer köftelerin içerisinde harç ve baharat vardır. Sivas köftesi sadece tuz ve etten ibaret olduğu için saklanılacak bir özelliği yoktur. Yediğiniz zaman direkt lezzeti damağınızda hissedersiniz. Hata payı sıfırdır. Sivas köftesi şehirde çok ciddi şekilde tüketilmekte çünkü burası et ağırlıklı bir beslenme modelini benimser. Onun için yılda 50-60 ton arası Sivas köftesi tüketilir" diye konuştu. 
'KÖFTE YEMEDEN GİTMEM'
Kayseri'den Sivas'a köfte yemeye gelen Ertan Şahingöz, "Çok güzel bir nimet, ben yaklaşık 15 yıldır Sivas'a iki ayda bir geliyorum. Kesinlikle köfte yemeden gitmem. Herkese de tatmasını tavsiye ediyorum. Tatmaları gereken bir lezzet" diye konuştu.
Sivaslılar da kendin en önemli yiyecek kültürü olan köfteyi her öğün severek tükettiklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTMert Taha VAROL
2020-09-19 08:59:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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