Asırlardın bu yöntemle çoğalıyorlar Sivas’ta sezon boyunca ayrı tutulan koçlarla koyunların bulaşması renkli görüntüler oluşturdu

Sivas’ta asırlardır süre gelen geleneklere bağlı olarak gerçekleştirilen “koç takımı” renkli görüntüler oluşturdu.

Küçük baş hayvancılıkta asırlardır, hayvan yavrularının, kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, yavrulama zamanlarının kontrollü sağlanması amacıyla sürülerden ayrılan koçlar uygun zamanda koyunlarla bir araya getirilir. Koç katımı denilen bu işlem Anadolu’da halen asırlar önceki geleneklere bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Koç katımında, kınalanan koçlar dualarla koyunlarla buluşturuluyor. Bu şekilde çiftleşmenin bereketli olacağına inanılıyor. Koç katımı sonrası pişirilen “koç böreği” ile ziyafet veriliyor.

Sivas’ın Olukman köyünde küçük baş hayvancılık yapan Sözer ailesi bu yıl ki koç katımını atalarından öğrendikleri yöntemlerle gerçekleştirdi. Bahar’ın gelmesi ve ardından geçen Yaz boyunca koyunlardan uzak tutulan koçlar önce kınalandı. Ardından Olukman camisi din görevlisi Seyit Özkan tarafından “bereket” duası yapıldı. Duanın ardından koçlarla koyunlar buluşturuldu. Koç katımında renkli görüntüler yaşandı. Katım sonrası “koç böreği” yenildi.

Peygamber mesleği, severek yapıyor

Sürü sahibi Ahmet Hoca Sözer, peygamberler mesleği olan çobanlığı çocukluğundan buyana severek yaptığını belirtip, “Babadan deden görme bu mesleğimizi ben seviyorum. Çocuklarım da seviyor. Bugün koç katımı yaptık. Koçları her zaman boyayıp, kınalayıp salıyoruz. Koç mevsimi geldi. Bizde bu adete yerine getirdik. Bu mevsimlerde her yıl oluyor. Peygamberimizde koyun gütmüştür. Bunda bir bereket olduğu rivayet edilir” dedi.

Her şey asırlar önceki gibi

Mehmet Sözer ise koç katımını asırlar önceki geleneklere bağlı olarak geçekleştirdiklerini belirtip, “Şuanda koç katımı geldi. Koç katacağız. Şuanda asır gelenek görenek değişti. Örneğin boya işi yoktur. Ondan sonra toplanıp aile bir arada yemek, kahvaltı falan yoktur. Biz, eskiden var olan bunları halan devam ettiriyoruz” dedi.

Köyün din görevlisi Seyit Özkan ise “Köylümüzün koç katımına katıldık ve duasını yaptık. Gerçekten de peygamber mesleğidir. Rahmeti bereketi farklıdır. Bu işi planlı yapanlar gerçekten de meyvesini alıyor” şeklide konuştu.

