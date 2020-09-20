Muhtar vaka görülen apartmanları tek tek dezenfekte ediyor Sivas’ta bir mahalle muhtarı, Covid-19 vakalarının görüldüğü apartmanları kendi imkanlarıyla dezenfekte ediyor

Sivas’ta bir mahalle muhtarı, Covid19 vakalarının görüldüğü apartmanları kendi imkanlarıyla dezenfekte ediyor.

Sivas kent merkezi Kümbet Mahallesi Muhtarı Erol Çakmak, Covid19’la mücadelede önemli bir çalışma başlattı. Muhtar Çakmak, Covid19 vakalarının görüldüğü apartmanlarda toplu kullanım alanlarını kendi imkanlarıyla dezenfekte ediyor. Vakaların görüldüğü apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise dezenfekte çalışmasından gayet memnun.

Muhtar Erol Çakmak, “Yoğun pandemi döneminde vakalarda artış yaşanıyor. Genelde yaşanan bu artış mahallemize de yansıdı. Pozitif vakaların görüldüğü apartmanlarımız öncelikli olmak üzere talep gelen bütün binalarımızı ilaçlamaya çalışıyoruz. Hepsine de yetişeceğiz. Bu ilaçlamayı muhtarlığımızın bütçesiyle yapıyoruz. Vatandaş çok memnun, ilaçlamanın ardından mahallelide psikolojik rahatlama var” dedi.

Apartman yöneticisi Lokman Adıgüzel, yapılan dezenfekte çalışması sonrası psikolojik bir rahatlama yaşadıklarını belirterek, Muhtar Çakmak’a teşekkürlerini dile getirdi.

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