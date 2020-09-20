Çalımbay’dan takıma galibiyet izini

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 2. haftasını BB Erzurumspor galibiyeti ile kapatan DG Sivasspor’da futbolculara bir gün izin verildi.

20202021 Süper Lig Sezonu’nun ikinci hafta maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u; Arouna Kone ve Max Gradel’in golleriyle 21 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara bir gün izin verildi.

Kırmızıbeyazlı ekip 22 Eylül Salı günü saat 17.00’de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin üçüncü haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

Sivasspor ile MKE Ankaragücü 27 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.