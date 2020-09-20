Sivasspor’da Fayçal Fajr ilk resmi maçına çıktı

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Süper Lig’in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Fayçal Fajr kırmızıbeyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’u Kone ve Gradel’in golleriyle 21 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan 32 yaşındaki Faslı futbolcu Fayçal Fajr, kırmızıbeyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Fajr, maçın 75. dakikasında yerini Jorge Felix’e bıraktı.

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