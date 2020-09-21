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Bomba şüphesi üzerine kara yolu ulaşıma kapatıldı Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı

İHA

Bomba şüphesi üzerine kara yolu ulaşıma kapatıldı Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine SivasErzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı.
SivasErzincan karayolu üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında bırakılan şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. İhbarı alan ekipler, şüpheli valizin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. SivasErzincan Karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanı incelemesinin ardından valizi, uzaktan kumanda edilen bir düzenekle patlattı. Şüpheli valizin boş olduğu anlaşıldı. Ekipler normale dönerken bir süre araç ulaşımına kapatılan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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