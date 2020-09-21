Sivas Belediyesi'nden öğrencilere eğitim yardımı



SİVAS, (DHA) SİVAS Belediyesi'nce yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere de bilgisayar ve internet desteği sağlayacaklarını söyledi.

Belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası aracılığıyla eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ile birlikte Gıda Bankası'nı ziyaret ederek yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Bilgin, "Bugün okulların zilleri buruk çaldı. Devlet ve millet kaynaşmasıyla birlikte bu süreci avantaja çevirerek çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Şehrin her alanında her yerinde olmalıyız. Bunu yaparken de tüm kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ve muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunarak insan merkezli projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz eğitim dedik. Eğitimi de sadece bir kuruma bırakmak hem eğitim camiasına hem de çocuklarımıza haksızlık olur. Şehrimizde güzel bir anlayış birlikteliği var. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle valiliğimizle muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde öncelikle dar gelirli vatandaşlarımıza eğitim ve kırtasiye yardımında bulunalım dedik. Bugün itibariyle 2 bin 160 öğrenciye yardımlar yapacağız. Anaokulu, 5'inci sınıf ve 9'uncu sınıftaki öğrencilere 200 TL ara sınıftaki öğrencilere ise 150 TL olmak üzere nakit eğitime yardım desteğinde bulunduk. Bu çalışmanın değerlendirmesini mahallelerimizde bulunan muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİM İÇİN DE DESTEK OLACAĞIZ'

Uzaktan eğitimde sıkıntı çekebilecek aileler ve öğrencilere de destek olmak adına internet paketi olan tablet desteğinde de bulunulacağını kaydeden Başkan Bilgin, "İhtiyacı olan öğrencilerimize tabletleri dağıtmaya başlayacağız. Amacımız Sivas sınırları içerinde öğrencilerimizin maddi imkansızlıktan dolayı eğitime ulaşamadım, mazeretini ortadan kaldırmak. Biz eğitim camiamızın emrindeyiz Sivas'ta 115 bin öğrencimizle ve 10 bin öğretmenimizle birlikte Sivas'ın çocuklarına eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak çalışmalarımız devam edecek. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz yeter ki; öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etsinler, başarılı olsunlar. Milletine devletine hizmet edecek bir birey olarak yetişsinler" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da eğitime verdiği destek için Sivas Belediyesi'ne teşekkür etti.DHA-Eğitim Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-09-21 15:40:29



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