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Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yazyurdu Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamada bin 515 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, İki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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