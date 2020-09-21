Sivasspor’dan Samassa’ya destek mesajı

Süper Lig’in ikinci hafta maçında BB Erzurumspor’dan hatalı gol yiyen Malili kaleci Mamadou Samassa’ya, kulübü Sivasspor’dan destek mesajı gecikmedi.

Süper Lig 20202021 Sezonunun ikinci hafta maçında Erzurumspor’u son dakika golleriyle 21 yenen Sivasspor, haftayı 3 puanla kapattı.

1 yıldır Sivasspor forması giyen kaleci Mamadou Samassa, Erzurum maçının 70. dakikasında Novikovas’ın şutunda büyük hata yaparak gol yedi. Hem pozisyonun ardından hem de maçtan sonra galip gelmelerine rağmen büyük üzüntü yaşayan Samassa’ya takım arkadaşları ve sosyal medyadan taraftarlar teselli etti.

Sivasspor Kulübü de Mamadou Samassa’ya sosyal medyadan destek verdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından, “Kalemiz emin ellerde. Güveniyor ve inanıyoruz Mamadou Samassa” şeklinde paylaşım yapıldı.

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