Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Yasin KIRAS/ İMRANLI (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde SivasErzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Mömin Karakütük (48) yönetimindeki 06 E 3099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Emine Karakütük (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan Karakütük'ün cenazesi, İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Selvihan Karakütük (43) ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Yasin KIRAS

2020-09-22 13:49:59



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