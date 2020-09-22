Köyüne dönmek isteyenlere kurayla arazi dağıtıldı



Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Toklucak köyünde mülk sahibi olmayanlar için başlatılan 'Köye Dönüş Projesi' kapsamında halka ücretsiz verilecek araziler kurayla dağıtıldı.

Sivas-İmranlı Toklucak Köyü Derneği, başka illerde yaşayanların köylerine dönmeleri için 'Köye Dönüş Projesi'ni hayata geçirdi. Sivas´a 123, İmranlı ilçesine ise 21 kilometre uzaklıkta bulunan Toklucak köyünde; proje kapsamında 107 dönüm arazi, 91 parsele bölünürken, köy geliştirme alanı belirlendi. Proje alanı içinde köy konağı ve sosyal alanlar da yer aldı. Köylerinde arazi sahibi olmak isteyen 89 kişi, kura çekimi için başvuruda bulundu. Köy meydanında gerçekleştirilen kura törenine Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Sayın, ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı kura töreninde bölge halkı, heyecanlı anlar yaşadı.

Vali Yardımcısı Sayın, "Bu projeye başlarken muhtarımız ve dernek başkanımızla sürekli istişare içerisinde olduk. Valimiz Salih Ayhan beyin de geçen günlerde açıkladığı gibi köylerine dönmek isteyen vatandaşlarımıza bize düşen ne varsa elimizden geldiğince gayret göstermekteyiz. Köye dönüşün önemini bir kez daha anlamış olduk. Pandemi sürecinde özellikle Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımız bizleri arayarak 'Memleketimize nasıl geliriz' diye soruyorlardı. O dönemde yasaktan dolayı kimse memleketine gelemedi; ama hasret oluştu. Kurban Bayramı'nda yasak yoktu. Vatandaşlarımız da köylerine geldi. Bu proje sayesinde sizler ve sizden sonraki nesiller de köyüne gelecek" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Toklucak Köyü Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz ise "107 dönüm arazi üzerinde 91 parsele bölünmüş köy alanı projesi hazırladık. İçerisinde sosyal alan ve köy konağının olduğu proje kapsamında ihtiyacı olan köylülerimizin talepleri üzerine kura çekimi ile dağıtımını yapacağız. Şu anda yer belirleme işlemi yapılıyor ve bir ay sonra da teslimler olacak. Köye dönüş projesini hayata geçirmek istiyoruz. Köylülerimizden arsa problemi ve mülkiyet problemli olanların bu sorunlarını gidererek kendi şahsi bina yapabilecekleri arazileri kendilerine vermek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Yasin KIRAS

2020-09-22 14:08:52



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