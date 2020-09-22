Teknofest'teki İHA yarışmasında birinci olan liseliler altınla ödüllendirildi



Mert Taha VAROLArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, Gaziantep'te düzenlenen 'Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali' kapsamında yapılan TÜBİTAK Liselerarası İHA yarışmasında birinci olan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini çeyrek altınla ödüllendirdi.Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep'te düzenlenen TÜBİTAK Liseler Arası İHA yarışmasında 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenle katıldığı 'Döner Kanat' kategorisinde 4 turun tamamında en iyi süreyi yaparak 92,49 puanla birinci oldu. 125 takımın katıldığı yarışmada birinci olan öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte okullarında ziyaret eden Vali Salih Ayhan, başarılarından dolayı tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi. Vali Ayhan, ziyarette öğrencilerin drone gösterisini de izledi.'SİVAS EĞİTİMDE TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK'Öğrencilerin başarısından dolayı gururlandıklarını ifade eden Vali Ayhan, "Hayalleri ufukları geniş, idealleri olan bu gençlerimiz bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Ona emek veren öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Son yıllarda attığımız tohumlar meyvelerini vermeye başladı. Bunun da en güzel örneğini bugün yaşıyoruz. Evlatlarımız Teknofest Türkiye genelinde yapılan yarışmada Sivasımızı temsilen gittiler ve oradan Türkiye derecesi birinciliği elde ederek döndüler. Dolayısıyla bunlar ilimizin eğitim açısından da çok önemli bir mesaj verdiler. Sivas Bilişim Lisesi gerçekten Türkiye´de tematik bir lise. Öğrenci profiliyle, fiziki yapısıyla, teknoloji yapısıyla, öğretim ve idari kadrosuyla da örnek bir okul. Dolayısıyla buradan bu başarının çıkmasının tesadüf olmadığını gördük. İlimiz de birçok okul inşallah bu başarıları bizlere yaşatacaklar. Sivas eğitimde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olacak" dedi.'7 AYLIK ÇALIŞMAYLA HAZIRLANDIK'

İHA Takımı'nın Danışman Öğretmeni Sedat Sönmez ise, "Bu yarışmaya katılmadan önce 7 aylık bir çalışma sürecimiz vardı. 16 Şubat tarihinde başvuru yaptık. Başvuruların sonucunda detaylı rapor hazırladık. Rapor sonucunda 95 puan alarak 4'üncü olduk. Orda yarışmaya gittiğimizde iki görev vardı. En iyi süreyi yaparak 92.49 puanla birinci olduk. Öğrencilerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Ferhat Duman Karadeve de, "Teknofest 2020´de bir hayli zorluk çektik ama üstünden geldik. Tasarımını yapmak üzere bir plan çizelgesinde gittik. Daha sonra yaptığımız plan doğrultusunda tüm tasarımı bize ait olduğu için Teknofest 2020 liseler arası İHA yarışmasında 1'inciliği elde ettik. Diğer ulusal yarışmalara göre Teknofest biraz daha zorlu geldi bize. Çünkü liseler ilk defa katılıyor. Üniversiteler daha büyük ve tecrübeli olduğu için çok iyi hazırlanabiliyorlar. Fakat biz pandemi sürecinde olsun, yarışma sürecinde olsun bir hayli zorluklar çektik ama birinciliği aldık" ifadelerini kullandı.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN

2020-09-22 15:54:05



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