Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Türkmenler köyü koronavirüs vakaların artması nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması için karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için ilimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Suşehri Uğur YİĞİT

2020-09-22 16:14:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.