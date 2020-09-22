Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Pazar günü deplasmanda 10 geriye düştüğü maçta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor2u 21 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam kulüp tesislerinde top başı yaparak, hafta sonu sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 3. hafta maçında 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da sahasın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

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