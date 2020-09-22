Alperen Ocaklarından sağlık çalışanlarına destek Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına moral desteği vermek adına hastane önlerine pankart astı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına moral desteği vermek adına kentteki hastanelerin çevresine pankart astı.

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına moral desteği vermek isteyen Alperen Ocakları Sivas İl başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesi çevresine pankart astı.

Sivas Alperen Ocakları İl Başkanı Serhat Şimşek yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarımızın şu yoğun dönemde canla başla verdikleri mücadeleden gurur duyuyor şiddetin her türlüsünü kınıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.