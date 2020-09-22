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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivassporlu Cofie’ye sürpriz doğum günü kutlaması

İHA

Sivassporlu Cofie’ye sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivassporlu futbolcu Isaac Cofie’nin doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Sivasspor’un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası futbolcu Isaac Cofie için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Cofie, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Kırmızıbeyazlı kulüp ise sosyal medya hesabından, “Isaac Cofie’nin doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz” notunu paylaştı.

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