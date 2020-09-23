Sivas Belediyespor, Süper Lig'de şehri en iyi şekilde temsil etmek istiyor Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı: "Takımın iyi şeyler yapacağına inanıyorum"

Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı, yeni sezonda Sivas’ı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig’in yeni temsilcisi Sivas Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Taha Akgül Spor Salonunda antrenör Doğan Ardahanlı ve yardımcısı nezaretinde çalışan yeşilbeyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra açmagerme yapan sporcular, pas ve şut çalışması ile idmanını tamamladı.



“2 transfer daha yapacağız”

Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamada bulunan Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı, takıma 2 takviye daha yapacaklarını söyledi. Ardahanlı, “Bizim genç bir takımımız var. Çabuk ve hızlı oynayarak Sivas’a yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Çok daha iyi yerlere gelmek en büyük hedefimiz. Lig bir başlasın, görelim. İlk maçımız İzmir Büyükşehir Belediye ile. İzmir iyi bir takım. Bu sene Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecekler. Onlara saygımız sonsun ama sahamıza geldiklerinde herkes elinden gelen mücadeleyi yapıp, bu genç takımın neler yapabileceğini herkes görecektir. Çok da iyi çalıştık ama bu pandemi bizi biraz yıprattı. Onun karşılığında da hiçbir şeye sığınmadan biz hentbol oynamaya çalışacağız. Çok genç takımımım var. Ben onlara inanıyorum. İnşallah iyi olacak. Geçen seneden 3 sporcumuz gitti. 4 tane transfer yaptık. Sivas Belediyespor olarak transferimiz bitmedi. Bizden daha, bizim takımımızda oynayabilecek 2 sporcu daha almak istiyoruz. Şu an 12 takım var. Bu 12’nin ilk 4’ü Avrupa oynayacak. Son 3 takım da düşecek. Biz bu sezon orta sıralar için mücadele edeceğiz. Çıkar çıkmaz şampiyonluk diye kimseyi kandırmayalım. İyi takımımız var ama çok gençler. Hatalar da yapacaktır takımımız. İyi şeyler yapacaklarına da inanıyorum. İçlerinde yıldız milli, genç milli sporcularımız var. Hedef Sivas’ı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmek” dedi.



Çolak: “Hedefimiz ligde kalmak”

Yeni transferlerden Sümeyye Çolak da güzel bir kulübe geldiğini ifade ederek, “Takım olarak genciz. Daha önceden de bildiğimiz bir lig aslında. Güzel bir ortamımız var şu an tüm kızlarla birlikte. Umarım iyi bir sezon geçiririz sakatlıksız. Tecrübelerle oynayacağız, en önemlisi o. Bu seneki hedefimiz iyi mücadele. İyi bir takım olmak için uğraşıyoruz. Umarım ligde kalırız. Bizim hedefimiz ligde kalmak. İzmir takımı yılların takımı, iyi bir takım ama bizde iyi bir takımız. Biz kendimize güveniyoruz. Çünkü genç ve yeni bir takımız. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.



Başer: “İzmir maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz”

Takıma yeni transfer olan Vedanur Başer ise İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Ben yeni geldim takıma. Geçen sene Görele Belediyespor’da oynuyordum. Antrenmanlarımız güzel bir şekilde gidiyor. Genç bir kadro ağırlıklıyız. Tempolarımızı bu şekilde ayarlıyor hocamız da. Hafta sonu maçımız var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz” ifadesini kullandı.

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