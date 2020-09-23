'TÜRASAŞ'ta kapasite ve istihdamı artıracağız'



SİVAS, (DHA) TÜRKİYE Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, TCDD'ye bağlı 3 ortaklığın birleşmesiyle kurulan şirketin hedeflerinin iş kapasitesi ve istihdamı artırarak, demir yolu sektöründe dünyada söz sahipliği elde etmek olduğunu söyledi.

TCDD'ye bağlı 3 bağlı ortaklığın TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ genel müdürlüklerinin birleştirilmesi sonucu kurulan (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve beraberindekiler Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken´i ziyaret etti.

STSO Başkanı Mustafa Eken, 3 bağlı ortaklığın birleştirilmesi gündeme geldiği zaman ortaya atılan 'TÜDEMSAŞ kapatılacak, taşınacak´ yorumlarına karşı böyle bir şeyin asla olmayacağını söylediğini belirterek, "Eskişehir, Sakarya ve Sivas sanayi odası başkanları olarak Sayın Ulaştırma Bakanımızı ve sizleri ziyaret etmiştik. Sizlerle yapmış olduğumuz görüşmede TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ´la ilgili kapatma, taşıma gibi bir durumun söz konusu olmadığını, aksine bu kurumları daha aktif, daha fazla üreten kurumlar yapacağınızı söylemiştiniz. Sizden aldığımız o günkü enerjiyle bunu Sivas´ta basın toplantısı yaparak kamuoyu ile paylaşmıştık. TÜRAŞAS Sivas Bölge Müdürlüğü memleketimiz ve sanayicimiz için çok önemli bir kurum. Bizler hem oda yönetimi olarak hem de üreten, istihdam sağlayan iş insanları olarak her zaman sizlerin ve Sivas Bölge Müdürlüğü'müzün yanında olacağız" dedi.

'KAPASİTE VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ'

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da amaçlarının 3 bağlı ortaklığın birleştirilmesi sonucu kurulan TÜRASAŞ´ı bir dünya markası yapmak olduğunu söyledi. Yazar, "Hiç kimse TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'müz ile ilgili kapatılacak, taşınacak gibi yorum ve düşüncelere itibar etmesin. Bu konuda endişe duymasın. Üç bağlı kuruluşun birleştirilmesi ve bir çatı altında toplanması demek güçlerimizi daha aktif kullanmak demektir. İş kapasitemizi ve neticesinde istihdamı artırmak demektir. Ankara´da yaptığınız ilk ziyarette sizlere de bu konuyu arz etmiştim. TÜRASAŞ´ın bölgede ve dünyada demiryolu sektöründe söz sahibi olması için siz iş adamlarımıza, sanayicilerimize ihtiyacımız var" dedi.

Yazar, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sivas´ın en önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Sürekli irtibatta olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eken, Yazar'a çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette TÜRASAŞ Genel Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Ersoy ve İrfan İpşir´le birlikte TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ da hazır bulundu.DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-09-23 12:03:12



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