Sivas’ta 60 bin TL değerinde 141gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi Sivas’ta gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerinde 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi.

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Sivas’ta gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerinde 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak ürün satışı yapanlara göz açtırmıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 farklı iş yerine gerçekleştirilen operasyonlarda 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi. Mahkeme kararına istinaden saatlere el konulurken yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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