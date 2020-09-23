Rıza Çalımbay: Ankaragücü maçını iyi bitirmeliyiz



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde kolay bir maç yok. İyi mücadele etmezseniz, iyi konsantre olmazsanız, hep oyunun içinde olmazsanız kazanma şansınız olmuyor. Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki araya iyi bir moralle girelim" dedi.

Demir Grup Sivasspor hafta sonu sahamızda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ligde bütün takımların henüz hazır olmadığını söyleyen Çalımbay, "Herkes hala transfer yapıyor, oyuncular geliyor gidiyor. Hiçbir takım hazır değil. Aradan sonra lig bambaşka şekil alacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bizim için çok önemliydi. Kendi sahamızda ilk hafta şansız bir maç kaybettik. Onu telafi etmemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık ve iyi de gidiyordu. Mağlup duruma düştük ama son 10 dakika güzel goller attık. İyi bir galibiyetle döndük ve bu bizim için iyi bir moral oldu. Takım açısından iyi bir güven oldu" diye konuştu.

"LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

Ligde 4'üncü haftayı BAY geçireceklerini ve ardından da milli maç haftasına girileceğini belirten Çalımbay, "Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 18 gün maç yapmayacağız. Ligde kolay bir maç yok. İyi mücadele etmezseniz, iyi konsantre olmazsanız, hep oyunun içinde olmazsanız kazanma şansınız olmuyor. Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki araya iyi bir moralle girelim. Milli maç arasında hazırlık maçı da yapabilirsek bizim için muhteşem olacak. Takıma yeni gelen arkadaşlarımız var. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Uyum süreci yaşayan arkadaşlarımız var. Bu ara bizim mükemmel oldu" diye konuştu.

"BİZİM TAKIMIMIZ BU DEĞİL"

Takımın henüz hazır olmadığını kaydeden Çalımbay, "Fayçal geldi 3 gün sonra maça çıktı. Max Gradel ve Casimir Ninga öyle oldu. Yeni transferlerin uyumu biraz zaman alacak. Biz de takımı oturtacağız. Ondan sonra istediğimiz şeyleri rahatça yapabileceğiz. Bizim takımımız bu değil. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Onu da sağlayacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-09-23 13:34:04



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