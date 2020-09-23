Otomobil ters döndü:1 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya Kayseri yolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeki E.B. idaresindeki Opel marka 38 ACC 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Gürün ilçe hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.