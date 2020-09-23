Sivas Valisi Ayhan: Yurda yerleştirme kararı, vahameti anlamada etkili oldu



Uğur YİĞİTMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, "Evde izole olmaktan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi, etkili kararlarımızdan biri oldu. Vatandaşlar işin vahametini anlamaya başladı. Ciddi ihbarlar da geliyor. Komşusunu ihbar edenler oluyor. Esnaf gidiyor, dükkan açıyor. Bu gerçekten iyi tedbir oldu. Türkiye genelinde uygulandı. Şu anda da yurdumuzda 23 kişiyi izolasyon altında tutuyoruz" dedi.

Sivas'ta '100 Günde Basınla Yüz Yüze' programı kapsamında kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Salih Ayhan, koronavirüs süreciyle ilgili bilgiler verdi. Merkez olarak seçilen Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) şu anda 371 kişinin tedavi gördüğünü söyleyen Vali Ayhan, "Koronavirüs martta başladı. Türkiye'ye geldiğinde büyük bir mücadele verildi. İlimizde de neredeyse vaka sayısı sıfıra inmişti. Ancak normalleşme takvimine uygun bir şekilde özellikle 1 Temmuz'dan sonra özellikle Anadolu'da bir tırmanış başladı. Özellikle Sivas'ta 10 Ağustos-12 Eylül arasında bu zaman diliminde çok yoğun bir vaka artışı oldu. Ciddi bir tırmanış oldu. Ama bütün kurumlarımız tüm enerjisini bir noktaya birleştirdi. Bu yoğun vaka artışına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta durdu. Ciddi manada aşağı düşüşü sağlamış oldu. 12 Eylül itibarıyla da ciddi manada bir azalış olmaya başladı" dedi.

'VAKA SAYILARINDA AZALIŞ BAŞLADI'

Sivas'ta vaka sayılarının 12 Eylül'den sonra düşüşe geçtiğini kaydeden Vali Ayhan, "12 Eylül en yüksek vakanın olduğu gündü. Şu anda ciddi manada bir azalışa dönüş başladı. Bu hafta itibarıyla aldığımız tedbirlerle vakalarda bir düşüş yaşanmaya başladı. Gerçekten köylerimiz çok yoğundu. 30 nüfusu olan köyde, 280 nüfusa çıktık bir anda, hala köylerimizde yoğunluk var. Yoğun bir yaz nüfusu oldu. Bunun da olması lazım. Negatif bir dil kullanılıyor. 'İstanbul'dan veya Ankara'dan gelip mahvettiler' deniliyor. Bu çok doğru bir ifade değil, onlar bizim hemşehrimiz, sürekli gelmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.

'KARANTİNAYI İHLAL EDEN 23 KİŞİ YURDA GÖNDERİLDİ'

Evde izolasyon sürecini ihlal edenlerin yurtlara gönderilmesi kararı sonrası vatandaşın daha dikkatli davrandığını, bu karardan önce günde 15 kişinin karantinayı ihlal ettiğini vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Evde izole olması gerekirken, ihlal eden vatandaşlarımız oldu. Bu işin en veballi işi, bu konuda ciddi manada rahatsızlığımız vardı. Bu kararı almadan önce günlük 15 vatandaşımızın kural ihlali yaptığını emniyet tespit ediyordu. Bu kararı aldıktan sonra Covid-19 pozitif olan vatandaşlarımız yurtlarda izolasyonunu tamamlatacağız. Cezalarını vereceğiz. Toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı da adli işlem için savcılığa göndereceğiz. Bu kararımız çok etkili oldu. Pandemi sürecinde birçok kararlar aldık. Bu karar da en etkili kararlarımızdan birisi oldu. Vatandaşlar işin vahametini anlamaya başladı. Ciddi ihbarlarda geliyor. Komşusunu ihbar edenler oluyor. Esnaf gidiyor dükkan açıyor. Bunu tespit edemezsek 10-15 gün birçok kişiye bulaştıracaklar. Vaka sayılarının artmasına sebep verecekler. Bu gerçekten iyi bir tedbir oldu. Türkiye genelinde uygulandı. Şu anda da yurdumuzda 23 kişiyi izolasyon altında tutuyoruz."

Koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini vurgulayan Ayhan, "Ceza hoş bir durum değil ama toplum sağlığı için denetimlerde etkili bir iletişim için cezai müeyyide uygulamak zorundayız. Bugüne kadar 242 bin 170 vatandaş ve 88 bin 176 iş yeri uyarıldı. Şu ana kadar 5 bin 11 kişiye ve 347 işletmeye 5 milyon 858 bin 530 lira ceza uygulandı. Bu cezaların silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir rehavetin olduğunu, yazılan cezaların uygulanmayacağını ve ödenmeyeceğine dair vatandaşta bir rahatlık olduğunu duyuyoruz. Bunlar kesinlikle ödenecek. Bu cezaların gereği yapılacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTMert Taha VAROL

2020-09-23 13:54:15



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