Vali Ayhan: 'Anadolu aslanı' tartışması iki köpeğin de reklamı oldu

Uğur YİĞİTMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, mevkidaşı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile aralarında geçen 'Anadolu Aslanı' atışmasının hem Kangal hem de Aksaray Malaklısı için reklam olduğunu söyledi. Vali Ayhan, konunun Twitter´da da 1 milyona yakın etkileşim aldığını dile getirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 4 gün önce `Anadolu aslanı´ olarak nitelendirilen Kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray Malaklısı'na ithafla sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray Malaklısı´dır" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil fil olurdu" cevabı verdi. İki vali arasındaki atışma, sosyal medya takipçilerinin de yoğun ilgisini çekti. Sonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'de Aksaray Malaklısı araması sonucunu paylaşarak, "Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim" diye cevap verdi. Vali Salih Ayhan ise "Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu "Malaklı da bizim Kangal da; yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle" paylaşımı ile atışmayı noktaladı. Atışmaya her iki şehirde yaşayanlar da dahil oldu.

'İKİ KÖPEĞİN GÜZEL BİR REKLAMI OLDU'

Bugün katıldığı toplantıda konu hakkında soru üzerine değerlendirme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya paylaşımlarının milyonlara ulaşan etkileşim aldığını belirterek, "Her ikisi de ülkemizin güzel bir değeri. Kangal bir dünya markası, bunla ilgili güzel bir çalışma yapmaktayız. Nezaketli, seviyeli bir şekilde değerlerimizi korumak hepimizin bir vazifesi. Ben valimize teşekkür ediyorum. Burada kazanan iki taraf oldu. Hem Aksaray Malaklısı hem Sivas Kangalı bir dünya markası, güne sempatik bir dille başlamış olduk. Sempatik devam etti. Nezakatli bir süreç oldu. Tekrar Kangal köpeğimizin gündem olması güzel oldu. Basit bir paylaşımdan milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Kendi şahsi twitter hesabımdan paylaştığımda 1 milyonun üzerinden görüntülenmesi oldu. Önemli bir reklam" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT-Mert Taha VAROL

2020-09-23



