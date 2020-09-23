Türk Dil Kurumu'ndan Sivas Belediyesi'ne Türkçe ödülü



SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi, bünyesinde bulunan işletmelerin isminde Türkçe kelimeler kullandığı için Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ödüllendirildi.

Türk Dil Kurumu adına Prof. Dr. Recep Toparlı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin´i ziyaret etti. Ziyarette Prof. Dr. Toparlı, Başkan Hilmi Bilgin'e çakmalık hediye etti. Ziyarette konuşan Prof. Dr. Toparlı, "Sivas Belediyesi Türkçe´ye gerçekten sahip çıkıyor. Kent meydanındaki `kafe´yi `çay evi´ yaparak, `restoran´ı `yemek evi´ yaparak büyük hizmet verdiniz. Bizim amacımız gençlerin bu kelimeleri öğrenmeleri ve yabancı kelimelerin dilimize girmelerine karşı duyarsız kalmamaları. Bundan dolayı Türk Dil Kurumu belediyemize bu ödülü taktim etti. Kurum başkanımızın selamlarını iletiyorum, bu ödülü başkanımıza sunmaktan mutluyum" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Dil bir toplumun en önemli unsurudur. Toplumların, milletlerin var olması açısından dilimiz çok önemlidir. Biz de bu konuda çok değerli hocamızın tavsiyeleri doğrultusunda dilimize sahip çıkma, şehrimizde şehir kültürünü oluşturma adına gereken çalışmaları birlikte yapıyoruz. Günümüzde proje denince akla inşaat geliyor ama biz inanıyoruz ki; kültür alanında, sosyal alanda yapılacak projeler, faaliyetler toplumların ve milletlerin geleceği açısından çok çok daha önemli. Her proje büyük paralar harcanarak yapılmıyor. Para harcanmadan dahi toplumun geleceğine yön vererek, yeni nesillere kültürümüzü doğru aktaracak çalışmalarda yapılabiliyor" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-09-23 15:25:44



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