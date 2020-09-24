Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü



SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise tam saha çift kale maç gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-09-24 17:09:47



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