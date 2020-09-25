Sivas'ta, restoran çatısında yangın

Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta bir restoranın çatı kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi üzerindeki D.D.'ye ait restoranda yaşandı. Restoranın baca kısmından çıktığı sanılan yangın bir süre sonra çatı kısmına sıçradı. Dumanları fark eden iş yeri çalışanları itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrasında söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL
2020-09-25 12:46:16
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