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Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular

DHA

Kadavradan nakledilen böbreklerle hayata tutundular


Uğur YİĞİTMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Sevim Evci ile 16 yıldır nakil bekleyen Kıymet Şanlı (44), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'nde kadavradan alınan organlarla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde 3 ay önce açılan Organ Nakil Merkezi´nin ilk hastaları Eylül ayında kabul edildi. 10 yıldır böbrek nakil bekleyen evli ve 2 çocuk annesi Sevim Evci (42) ile 16 yıldır rahatsız olan Kıymet Şanlı'ya (44) kadavralardan alınan böbrekler nakledildi. İki hasta organların uyum sağlaması ve tedavilerinin başarılı geçmesinin ardından taburcu edildi.
SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yapılan nakiller hakkında bilgi vererek, "Bundan 3 ay önce organ nakil merkezimizi açmıştık. Eylül başında iki hastamızı aldık. Onların organ nakilleri yapıldı. Şimdi de onları taburcu ediyoruz. İki hanım kardeşimiz inşallah bundan sonra sağlıkla hayatlarına devam edecekler. Ben ameliyatlarda görev alan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra organ nakillerinin üniversitemizde başarıyla yapılacağını tespit etmiş olduk. Karaciğer nakilleri de yapılabilecek. Şu an böbrek nakilleri yapıldı. Yıllardır bekliyorlardı. Sürekli her hafta diyalize gidiyorlardı. Diyalizden kurtuldular. Bundan sonra da bakımları burada yapılacak. Böylece üniversitemiz güzel bir merkeze kavuşmuş oldu. Organ nakli bekleyen hastalarımız rahatlıkla gelebilirler. Başka üniversite de organ nakli yaptıran hastalarımız da artık o merkezlere gitmeden burada tedavilerini devam ettirebilirler" dedi.
'BİZE CAN VERDİLER'
Merkeze bağlı Serpincik köyünde yaşayan, 10 yıldır haftanın üç günü diyalize giden ve nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi Sevim Evci (45), "Yeni böbrek nakli oldum. Allah verenden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımla aramızda bir hafta var. Nakil olduk. Çok samimiydik. 10 yıldır diyalize gidiyordum, kurtardım. İnşallah bütün hastalar da kurtulur. Çok iyi ve mutluyum. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, bize can verdiler" diye konuştu.
Kent merkezinde yaşayan Kıymet Şanlı da "1 yıl tedavi gördüm.16 yıldır böbrek nakli bekliyordum. Çok mutluyum. Nakil oldum. Yeniden can aldım. Tedavi sürecim çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTMert Taha VAROL
2020-09-25 16:20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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