Mutluluktan gözyaşı döktüler Diyalize bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veren iki kadın, Cumhuriyet Üniversitesi Organ Naki Merkezinde gerçekleştirilen ilk nakiller ile sağlıklarına kavuştu

Diyalize bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veren iki kadın, Cumhuriyet Üniversitesi Organ Naki Merkezinde gerçekleştirilen ilk nakiller ile sağlıklarına kavuştu.

Sivas’ta Temmuz ayında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Organ Nakli Merkezi hizmete açılmıştı. Bu merkez ile hastaların karaciğer ve böbrek nakli olmak için şehir dışına çıkmalarına da gerek kalmadı. Organ Nakli Merkezi’nde ilk başarılı nakiller ise gerçekleştirilerek hastalar taburcu edildi. 10 yıldır diyalize giren 42 yaşındaki Sevim Evci ve 15 yıldır diyalize giren 44 Kıymet Şanlı, böbrek nakli ile sağlıklarına tekrar kavuşarak taburcu edildi. Nakil olan hastaları Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ziyaret etti. Sağlığına kavuşan Sevim Evci, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Yıllardır nakil bekliyorlardı, taburcu edildiler

Rektör Alim Yıldız, böbrek nakli olan hastaların yıllardır nakil beklediklerini belirterek, “Rektör Bundan 3 ay önce organ nakil merkezimizi açmıştık. Eylül ayı başında iki hastamızı aldık. Organ nakilleri yapıldı. Bugünde kendilerini taburcu ediyoruz. İki hanım kardeşimiz bundan sonra inşallah hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edecekler. Bundan sonra organ nakilleri artık üniversitemizde başarıyla yapılabileceğini tespit ettik. Karaciğer nakilleri de yapılabilecek. Şuanda iki hastamızın böbrek nakilleri yapıldı. Yıllardır bekliyorlardı. Sürekli her hafta diyalize gidiyorlardı. Diyalizde kurtuldular. Bundan sonra da bakımları burada yapılacak. Organ nakli bekleyen hastalarımız rahatlıkla gelebilirler" şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuştu, gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan böbrek nakli olan Sevim Evci, “Böbrek nâkili oldum böbreğini verenden Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Ailesini çok teşekkür ediyorum. Bizi bu hastalıktan kurtardılar. 10 yıldır diyalize giriyordum. Kurtulduk Allaha şükür. Darısı bütün hastalara. Çok iyiyiz çok mutluyuz. Bize can verdiler can bağışladılar’’ ifadelerini kullandı.

Kıymet Şanlı ise, "16 yıldır hastaydım. 1 yıl tedavi gördüm 15 yıldır diyalize giriyordum. 15 yıldır diyalize girdim, şimdi çok mutluyum. Nakil oldum yeniden canlandım" dedi.

