Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 32 - İzmir Büyükşehir Belediye: 35

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Sivas Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü’nü konuk etti. İzmir Büyükşehir Belediye, rakibi 3532 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 1. haftasında İzmir Büyükşehir Belediye, deplasmanda Sivas Belediyespor'un 31 yendi. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki mücadeleye iki takım da etkili başladı. İzmir temsilcisi, Sivas'a karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 1815 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, müsabakayı 3 sayı farkla 3532 kazandı.

Sivas Belediyespor’da Ayşe Küçükdağ kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu skorun ardından İzmir Büyükşehir Belediye, ligdeki ilk 2 puanını aldı. Sivas Belediyespor ise haftayı mağlubiyetle tamamladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç takip etti.

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