Mert: “1 Santrafor alacağız” MKE Ankaragücü kulübü başkanı Fatih Mert: “1 puan aldığımız için mutluyuz” “Bolingi’nin dirseğinde problem var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mert: “1 Santrafor alacağız” MKE Ankaragücü kulübü başkanı Fatih Mert: “1 puan aldığımız için mutluyuz” “Bolingi’nin dirseğinde problem var”

İHA

Mert: “1 Santrafor alacağız” MKE Ankaragücü kulübü başkanı Fatih Mert: “1 puan aldığımız için mutluyuz” “Bolingi’nin dirseğinde problem var”

MKE Ankaragücü kulübü başkanı Fatih Mert, takıma 1 santrafor alacaklarını söyleyerek, “Anlaştığımız ve son noktaya geldiğimiz bir transferimiz var. Kayserispor maçına o santraforumuzu yetiştirmek istiyoruz” dedi.
Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile 00 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde kulüp başkanı Fatih Mert, stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Mert, maçın zor geçtiğini söyleyerek, “Bizim için zor ve stresli bir müsabakaydı. Geçen haftayı BAY geçmiştik. İlk hafta kaybettiğimiz için bu haftaki puan bizim için çok önemliydi. Sivasspor güçlü bir takım. Geçen sene ligin 4.’süydü. Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz. Ankaragücü için bu yeni bir başlangıç. Bundan sonra inşallah Kayserispor maçından galip gelip milli maç arasını iyi değerlendirerek daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Gençlerbirliği ile kupa maçı oynayacağız”
Milli maç arasında Gençlerbirliği ile TSYD kupası maçında karşılaşacaklarını söyleyen Başkan Mert, “Gençlerbirliği ile milli maç arasında stadyumun zemininden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız bir TSYD maçımız vardı. TSDY’nin de böyle bir talebi var. Bizde oynanmasını istiyoruz. Gençlerbirliği ile TSYD kupa maçı oynayacağız. Transfer dönemini de kapatmadık. Santrafor transferimiz var. Anlaştığımız ve son noktaya geldiğimiz bir transferimiz var. Kayserispor maçına o santraforumuzu yetiştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Bolingi’nin dirseğinde çatlak var”
Maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan futbolcu Jonathan Bolingi’nin dirseğinde problem olduğu söyleyen Mert, “Şu an yönetici arkadaşımız yanında. Dirseğinde bir çatlak olduğunu söylüyorlar. Ben de şimdi yanına geçeceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: 0-0
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: 0-0
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç ...
Demir Grup Sivasspor - Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk ...
AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması
YEREL HABERLER AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli ...
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 32 - İzmir Büyükşehir Belediye: 35
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 32 - ...
Uçamıyordu, yardımına köy sakinleri koştu Sivas’ın Hafik ilçesinde bir köyde uçamayan kartal, köylüler sayesinde telef olmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Uçamıyordu, yardımına köy sakinleri koştu Sivas’ın ...
40 yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu Sivas’ın Altınyayla ilçesinde geçtiğimiz dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Necmettin Mermer, 40 yıllık siyasetin yorgunluğunu bahçesinde atıyor
YEREL HABERLER 40 yıl siyaset yaptı, huzuru toprakta buldu Sivas’ın ...
Sivas'ta kavga ihbarına giden sağlık personeline saldırı
YEREL HABERLER Sivas'ta kavga ihbarına giden sağlık personeline ...
Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına yapıştı Sivas’ta karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çarpmanın etkisiyle saçları araç camına ...
Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı
Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı
Aracının başına geldiğinde aküleri yerinde bulamadı Sivas’ta bir vatandaş, işe gitmek için kamyonunun başına geldiğinde akülerin yerinde olmadığını fark etti
YEREL HABERLER Aracının başına geldiğinde aküleri yerinde ...
Gemerek'te otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gemerek'te otomobil takla attı: 2 yaralı
Otomobil ters döndü: 2 yaralı Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Otomobil ters döndü: 2 yaralı Sivas’ın Gemerek ...
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
YEREL HABERLER Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir ...
Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan taksiciden 65 gündür haber yok
YEREL HABERLER Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan taksiciden ...
Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini izleyebilecek Anadolu’da Türklerin ilk yerleşim noktalarından birisi olan Sivas’ın Divriği ilçesinde yapılacak seyir terasına çıkanlar yaklaşık bin yıllık Türk tarihini kuş bakışı izleme imkanı bulacak
YEREL HABERLER Bu terasa çıkanlar, yaklaşık bin yıllık Türk tarihini ...
Sivasspor ile MKE Ankaragücü 18. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile MKE Ankaragücü 18. randevuda
Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar Sivas'ta çift yumurta ikizleri kız kardeşler bilgisayarları bozulunca cep telefonları ile polisiye ve şiir türünde 2 kitap yazdı
YEREL HABERLER Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap ...
Erozyonla ortaya çıkan 'Şeytan Şehri Kayalıkları', hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Erozyonla ortaya çıkan 'Şeytan Şehri Kayalıkları', ...
Sivasspor’da 19. korona testleri de negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 19. korona testleri de negatif çıktı
Mutluluktan gözyaşı döktüler Diyalize bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veren iki kadın, Cumhuriyet Üniversitesi Organ Naki Merkezinde gerçekleştirilen ilk nakiller ile sağlıklarına kavuştu
YEREL HABERLER Mutluluktan gözyaşı döktüler Diyalize bağlı olarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X