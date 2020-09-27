Jonathan Bolingi’nin dirseği çıktı

DG SivassporMKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling’nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde Bolingi’nin sol dirseğinin çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

“Futbolcunun Medicana Sivas hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Turan Taş tarafından yapılan kontrollerinde sol dirsek çıkığı tespit edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda dirsek yerine oturtulmuştur. Kontrol grafikleri çekilip kontrolü gerçekleştirilip 23 saat kontrol altında tutulacaktır. Hastanın genel durumuna göre taburculuğu planlanıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.