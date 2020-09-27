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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından


Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İkinci yarı iyi şeyler yaptık ama yetmez. Oyunumuzun üzerine çıkmamız gerekiyor" dedi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa ise "Tam hazır olmamamıza rağmen iyi mücadele ettik" diye konuştu.
Süper Lig´in 3´üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İstediğimiz şeyleri tam yapamadık. Pozisyon da verdik. Bu da sezon başında gayet normal. Yeni gelenler var, belli bir uyum süreci var. Bunları yaşıyoruz şu anda. Baktığımızda transfer ettiğimiz oyuncular kariyeri çok iyi oyuncular. Şu anda istediğimiz şekilde hazır olamadılar. 18 günlük bir boşluğumuz var. Onu çok iyi değerlendirip, arkadaşların kapasitelerini yerine getirmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız. Maçın ikinci yarısı yaptığımız değişikler, taktikler olsun tamamen oyunu kontrol altına aldık. Ataklarımız oldu, her yerden. Toplar içeriden çıktı. Güzel şeyler yaptık. İkinci yarı daha derli toplu, daha iyi atak oynayan bir takım olduk ama bu bize yetmez. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunun biz farkındayız. Bundan sonraki maçımız Kayserispor ve ardından Avrupa maçı oynayacağız. Bizim için zor günler başlayacak. Hafta sonu ve arası maçlar oynayacağız. Onun için de arkadaşları çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Arkadaşlara uzun bir süreden sonra ilk defa izin verdik, cuma günü tekrar çalışmalarına başlayacağız. Hazırlık maçı yapacağız, milli maç arasında. Diğer arkadaşlarımız eksiklerini giderecek ve inşallah lige çok daha iyi bir şekilde başlayacağız. Bugün oynadığımız maçtan sonra bir şey ilginç oldu. Geçen sezon da 3 maçta 4 puan almıştık, yine aynı şekilde oldu. İnşallah aynı şekilde de nasıl geçen sene devam ettiysek aynı şekilde de devam etmemiz gerekiyor. Ama muhakkak şu oynadığımız oyunun üzerine diğer oyuncularımızın da bireysel olarak çok üst düzeye çıkmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
FUAT ÇAPA: HER GÜN ÜZERİNE KOYACAĞIZ
Sivas deplasmanının kolay olmadığını ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Futa Çapa ise, "Sivasspor, geçen sezon ligin iyi takımlarındandı. Kadrosunun çoğunluğu devam eden bir oyuncu grubuna sahip. Biz ise tamamen yeni oluşan bir kadromuz var. Karşılaşma öncesi oyuncularımıza şunu söylemiştik. Bizim öncelikle kimliğimizi belirlemeyiz. Nasıl oynayacağız, nasıl oynamamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirince, ikinci topta da futbol skor oyunu olduğu için skor üretmek için oynayacağız. İlk devre özellikle çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Birinci bölgeden 2 ve 3'üncü bölgeye geçişlerimiz iyiydi. 3'üncü bölgedeki kondisyonumuz sağlıklı değildi. Bu da gayet normal. Çünkü, çok sayıda yeni oyuncumuzun olması nedeniyle saha içindeki koordinasyonumuzun eksik olduğunu görüldü. İlk devre net pozisyona giren bizdik. Tercihlerimizi doğru yapsak belki daha fazla pozisyona girebilirdik. Son yarım saat Sivas'ın baskılı görünmesi normal. Bizdeki oyuncuların fiziksel olarak düşüş yaşaması, geç katılım ve geçen sezon az maç oynamaları nedeniyle net gözüktü. Orta sahada topu tutamadık ve rakip dominant gözüktü ama pozisyon vermedik. Bu bizim adımıza sevindirici. Cuma günü Kayseri maçımız var, ona da iyi şekilde hazırlanıp inşallah 3 puanı hanemize yazdırıp, 14 günlük süreçte de elimizdeki oyuncuları fiziksel olarak belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Çünkü şu anda seviyemize denk değil. Oyuncularımızın bazıları lig seviyesindeyken, bazıları çok geride. Öncelikle bunu homojen hale getirmemiz gerekiyor. Takımdan tam olarak verim alalım. Son yarım saatteki oyun karakteri, mücadele arzusu ve istek görülmeye değerdi. Bundan dolayı oyuncularımızı kutluyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü belirli bir plan projeyle geldik. Her geçen gün üzerine oyan bir Ankaragücü olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sivasspor'a da başarılar diliyorum' diye konuştu.
BOLİNGİ'NİN DİRSEĞİ ÇIKTI
Maçta sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bolingi'nin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Çapa, "Bizim adımıza talihsiz bir sakatlıktı. Dirseğinin çıktığını duyduk. Şu an hastanede. İnşallah bir an önce aramıza döner. Zaten yönetimin çalışmaları var. 1-2 oyuncu daha aramıza katacağız. Bunlardan bir tanesi de hücum bölgesi olacak. Çünkü lig uzun, maç sayısı fazla olacak. Artı kupa maçları da olacak. Önümüzdeki hafta arkadaşlarımız katılacak olursa tamamen kalan maçlara konsantre olacağız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay´ın açıklamaları
Fuat Çapa´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-09-27 19:02:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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