MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Daha iyi bir Ankaragücü izlettireceğiz



Uğur YİĞİT Mert Taha VAROL / SİVAS (DHA) MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, golsüz sona eren Demir Grup Sivasspor maçının ardından, "Buradan bir puan aldığımız için mutluyuz. Ankaragücü için bu yeni bir başlangıç bundan sonra inşallah Kayserispor maçından galip gelip, milli takım arasını iyi şekilde değerlendirerek daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğimize düşünüyorum" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Demir Grup Sivasspor maçının ardından müsabakayı değerlendirdi. Zor ve stresli müsabaka oynadıklarını söyleyen başkan Mert, "Geçen haftayı bay geçmiştik. Bu hafta lige puanla başlamak açısından ilk hafta kaybettiğimiz için bizim için çok önemliydi. Sivasspor güçlü bir takım geçen sene ligin dördüncüsüydü. Buradan bir puan aldığımız için mutluyuz. Ankaragücü için bu yeni bir başlangıç bundan sonra inşallah Kayserispor maçından galip gelip milli takım arasını iyi değerlendirerek daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğimize düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Milli takım arasında Gençlerbirliği ile TSYD Kupası'nda karşılaşacaklarını söyleyen başkan Mert, "Milli takım arasında Gençlerbirliği ile stadın zemininden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız TSYD maçımız var. TSYD'nin de bu yönde bir talebi var. Biz de kupanın oynanmasını istiyoruz. Gençlerbirliği ile TSYD kupası maçı oynayacağız" diye konuştu.

"TRANSFERİ HENÜZ KAPATMADIK"

Transfer çalışmaların da devam ettiğini ifade eden başkan Mert, "Transferi henüz kapatmadık. Santrafor transferimiz var. Görüştüğümüz, kulübüyle anlaştığımız futbolcuyla da son noktaya geldiğimiz bir transferimiz var. Kayserispor maçına o transferi yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçta sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan forvet oyuncusu Jonathan Bolingi'nin durumu hakkında bilgi veren Fatih Mert, "Şu anda yönetici arkadaşım yanında, dirseğinde çatlaklık olduğunu söylüyorlar. Kolunda, dirseğinde bir problemi var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Mert'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTMert Taha VAROL

2020-09-27 19:04:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.