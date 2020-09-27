Sivasspor’dan Bolingi’ye geçmiş olsun mesajı

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DG Sivasspor Kulübü, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling’ni için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

SivasspoAnkaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling’nin sol dirseği çıkmıştı.

Kırmızıbeyazlı kulüp maçın ardından sosyal medya hesabından sakatlanan futbolcu için, “Geçmiş olsun Ankaragücü. Sporcunuza acil şifalar dileriz” notunu paylaştı.

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