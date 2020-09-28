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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’a 4 gün izin verildi

İHA

Sivasspor’a 4 gün izin verildi

Süper Lig’in 3. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 00 berabere kalan DG Sivasspor’da maçın ardından futbolculara dört gün izin verildi.
Süper Lig'in 4. haftasını bay olarak geçecek olan kırmızıbeyazlılar, 2Ekim Cuma günü saat 17.00’da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak. Kayserispor ile DG Sivasspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan maçın günü ve saati ise henüz belli olmadı.

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