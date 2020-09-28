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Eğitim gördüğü okulun yerine yenisini yaptıracak Sivas’ta hayırsever bir vatandaş, eğitim gördüğü Kongre İlkokulu’nun yerine 12 derslikli yeni bir okul yaptıracak.

İHA

Eğitim gördüğü okulun yerine yenisini yaptıracak Sivas’ta hayırsever bir vatandaş, eğitim gördüğü Kongre İlkokulu’nun yerine 12 derslikli yeni bir okul yaptıracak.

Sivas’ta hayırsever bir vatandaş, eğitim gördüğü Kongre İlkokulu’nun yerine 12 derslikli yeni bir okul yaptıracak.
Sivas kent merkezi 4 Eylül Mahallesinde bulunan Kongre İlkokulu alanına 12 derslikli ilkokul yapılması için hayırsever Saffet Sungur ile Sivas Valiliği arasında protokol imzalandı. Kongre İlkokulunda düzenlenen törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, hayırsever Saffet Sungur, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenci ve veliler katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, inşaatın 1 yıl içerisinde tamamlanarak okulun hizmete açılacağını söyledi. Hayırsever Saffet Sungur ise 1969 yılında yapılan ve mezun olduğu okulun yeniden yapılmasının kendisine nasip olduğunu ve bunun için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Haftaya hayırlı bir işle başladıklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Eğitim her şeydir. Eğitime dair yapılan her şey de güzeldir. Eğitim sadece İl Milli Eğitim Müdürlüğünün veya Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı bir husus değildir. Dolayısıyla eğitimle ilgili herkesin el birliği ile güç birliği ile çocuklarımızın için ülkemizin geleceği için bir şeyler yapmak zorundayız. Sivas’ta bir hayırseverlik geleneği var, geni var, geçmişi var, kültürü var ve birçok okulumuzda bu minvalde devletimize yük olmadan Sivas’ımıza kazandırmış oluyoruz. Sivas fiziki imlanlar anlamında Türkiye’nin en iyi illerinden birisi. Tekli eğitime geçen yani sabahtan başlayıp akşama kadar eğitim alan birkaç ilden birisidir. Buda hakikaten Sivas’ımızın eğitimde güçlü alt yapısı olduğunu göstermektedir. Sivas’ın evlatları her şeyi hak ediyor. Zeki, ahlaklı, çalışkan, kimlikli, Anadolu’nun ortasında olmasından dolayı da Türkiye’nin en güvenilir en emin şehri. Buraya ne yapılsa azdır" dedi.

Kongre İlkokulunun çağın gereksinimlerine en uygun şekilde yapılarak yeniden açılacağını kaydeden Vali Ayhan, "Birçok hayırseverimiz de bu işe omuz verdiler. Saffet bey sağ olsun babasının da telkinleriyle, kendisinin de bu okuldan mezun olması hasebiyle bize müracaat etti, bir okul yapılması konusunda talebini bize iletti. Bu okuldan mezun olması da onun adına anlamlı oldu. Kendisi, bu okulda hayat buldu, bu okulda kimliklendi, bu okulda hayatı tanıdı ve bu okul onun için anlamlı hale geldi. Onun karakterinin, kişiliğinin oturmasında bu okul önemli bir mihenk taşı. Bugün bu hayırseverlik imzasını atıyorsa bu okulun ona verdiği misyonla alakalı, bir değerle alakalı. Çünkü bir çocuğun kimliği, karakteri ilkokulda oluşur. Yani asıl olan ilkokulda alınan eğitimdir. Hayırseverimizin bu okuldan güzel şeyler aldığı da bu imzayla tasdik etmiş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu okulumuzu en kısa zamanda, çağın gereksinimlerine uygun olarak, güzel bir şekilde kısa zaman içerisinde okulumuzu yenileyeceğiz inşallah. Emeği geçenlere, hayırseverimize teşekkür ediyorum. Rabbim, birini bin eylesin. Daha nice okullar yapmak nasip eylesin diyorum. Velilerimize, mahallemize ve Sivas eğitimine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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