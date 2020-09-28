Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı

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Sivas’ta yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde merkeze bağlı Karaçayır köyü yolunda gerçekleşti. Sivas’tan Karaçayır köyü istikametine gitmekte olan 58 AAJ 902 plakalı Ford marka otomobil bilinmeyen bin nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan O.E. yaralanırken Muhammet Furkan Alıncak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı O.E. ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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