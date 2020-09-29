Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğal olarak çıkan ve bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan Kokmuş isimli suyu kötü kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğal olarak çıkan ve bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan Kokmuş isimli suyu kötü kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar

İHA

Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğal olarak çıkan ve bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan Kokmuş isimli suyu kötü kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğal olarak çıkan ve bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan Kokmuş isimli suyu kötü kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar.
Sivas’ın Altınyayla ilçesi, Deliiyas Beldesi Yeşilyurt Mahallesine yakın bir bölgede yeraltından çıkan Kokmuş isimli suyun ünü il sınırlarını aştı. Bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan suyu tüketmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce öteden bölge halkından su istiyor. Bölge halkı, kokmuş suyun 10 gün boyunca aç karınla tüketildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanıyor.

Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, çeşmeden akan suyun 10 gün aç karınla tüketildiğinde böbrek taşını düşürdüğünü belirterek, “Kokulu çeşmenin bir özelliği var. Burada böbrek hastaları, şehir dışından ve Sivas’ın farklı köylerinden gelerek böbrek taşına iyi geldiği için bu çeşmeden aç karınla su içiyorlar. Bu suyu 10 gün aç karınla tükettikleri zaman böbrek taşını hiç ameliyat olmadan ağrısız ve sızısız düşürebiliyorlar. Bölge halkı tarafından uzun yıllardır bilinen bir yer olmasına rağmen maalesef tanıtım çok iyi yapılmamış. Turizm ve sağlık açısından bölgemize kazandırılması için devlet büyüklerimizden çalışma bekliyoruz “ dedi.

Deliiyas Beldesi Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Ali Deniz, suyun etkisine bizzat şahit olduğunu belirterek, “Buranın eski hali bataklıktı, Yazıcık köyü halkı burayı bu şekilde yaptırdı. Bizzat şahidim, Boğazdere köyünden bir arkadaşa ameliyat demişlerdi, geldi buraya ve taşı düşürdü. Çevre illerden ismini duyanlar, buraya geliyorlar. Buraya gelenlerin su içtikten sonra şifa bulduklarına eminim. Rahatsızlığı olanları buraya davet ediyorum “ dedi.

Yazıcık köyü muhtarı Burhan Duman, il dışından vatandaşların kendisini arayarak su istediğini belirterek, “ Şuan bölgede kokmuş su olarak bilinen şifalı suyun başındayız. Köyümüze 1 kilometre uzaklıkta. Böbrek taşını düşürmek için birer bir. Çok güzel çayı oluyor. İl dışından Ankara, İstanbul gibi çeşitli illerden arayıp, su isteyenler var. Hatta birkaç kişiye de gönderdim. Benden önceki muhtarlar suyun tahlilini yaptırmışlardı. Cilt, böbrek taşı hastalığı gibi 8 hastalığa şifası olduğunu söylemişlerdi. Böbrek taşı için bu suyun çok faydasını görenler var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğada bedava, tezgahta 10 lira, bin bir derde deva Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen Aluç meyvesi, Ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Doğada bedava, tezgahta 10 lira, bin bir derde ...
Sivasspor, evinde 203 dakikadır gol atamıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, evinde 203 dakikadır gol atamıyor
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar ...
Başkan Bilgin, eczacıları unutmadı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Eczacılar Günü münasebetiyle kentte hizmet veren eczacılara çiçek gönderdi.
YEREL HABERLER Başkan Bilgin, eczacıları unutmadı Sivas Belediye ...
Sivasspor’dan Azerbaycan mesajı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Azerbaycan mesajı
Sivas’ta yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı İtfaiye haftası nedeni ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyarette bulunan İtfaiye Teşkilatına, Bilgin yeni itfaiye binasının ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi
YEREL HABERLER Sivas’ta yeni itfaiye binasının ihalesi ...
İnternet kuyruğu Sivas’ta çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet satış noktalarına akın etti
YEREL HABERLER İnternet kuyruğu Sivas’ta çocuklarının uzaktan ...
Beyaz eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Beyaz eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
YEREL HABERLER Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Eğitim gördüğü okulun yerine yenisini yaptıracak Sivas’ta hayırsever bir vatandaş, eğitim gördüğü Kongre İlkokulu’nun yerine 12 derslikli yeni bir okul yaptıracak.
YEREL HABERLER Eğitim gördüğü okulun yerine yenisini ...
Üzerine atılan iftira hayatını kararttı Hırsızlıkla suçlandı, cezaevine girdi, 97 gün sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat etti, çıktığında hayvanları telef, ekinleri zayi olmuştu
YEREL HABERLER Üzerine atılan iftira hayatını kararttı Hırsızlıkla ...
Sivas'ta, çil kekliği avlayan 4 kişiye 23 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sivas'ta, çil kekliği avlayan 4 kişiye 23 bin lira ...
Yıllarca sinüzit ve alerji sanıldı, beyin omuriliğinde kaçak tespit edildi Yıllarca sinüzit ve alerji zannedilerek tedavi gören hastaya beyin omurilik sıvısı kaçağı tanısı kondu, hasta “Endoskopik Beyin Omurilik Sıvısı kaçağı Tamiri’’ ameliyatı ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yıllarca sinüzit ve alerji sanıldı, beyin ...
Sivas’ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı Sivas’ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan sürücü, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi
YEREL HABERLER Sivas’ta tehlikeli yolculuk kameralara ...
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem Sivas’ın Şarkışla ve Yıldızeli ilçelerinde usulsüz avlanan 4 avcı hakkında yasal işlem yapılırken 18 adet çil kekliğe el konuldu.
YEREL HABERLER Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem Sivas’ın ...
Sivasspor’a 4 gün izin verildi
YEREL HABERLER Sivasspor’a 4 gün izin verildi
Doğal gazlı fırının hortumunu kesti, `binayı patlatacağım´ diyerek, ihbarda bulundu
YEREL HABERLER Doğal gazlı fırının hortumunu kesti, `binayı ...
Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Binayı patlatacağını söyleyen şahıs ekipleri alarma ...
Sivasspor’dan Bolingi’ye geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Bolingi’ye geçmiş olsun mesajı
Sivasspor’da Kayode ilk resmi maçına çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Kayode ilk resmi maçına çıktı
Çalımbay: “Bizim için zor günler başlayacak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hazırlık maçı yapacağız” “Eksiklikleri gidereceğiz”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Bizim için zor günler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X