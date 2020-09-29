Yol kenarında tarihi eser olduğu sanılan hançer bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, sokakta yol kenarına atılmış bulunan hançere, tarihi eser olabileceği düşüncesiyle polis ekiplerince el koyuldu.

Olay, dün gece, Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı'nın yanında meydana geldi. Yol kenarında hançer olduğunu görenler, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen hançeri yerden aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hançer, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT

2020-09-29 10:46:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.