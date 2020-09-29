Sivas Belediyespor, Vanspor maçının hazırlıklarına başladı

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2. Lig kırmızı grupta sezonun 3. haftasında deplasmanda Vanspor ile kozlarını paylaşacak olan Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarını start verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan yeşilbeyazlılar, son bölümde ise jenerasyon çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Vanspor hazırlıklarını sürdürecek.

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