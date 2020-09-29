Fünyeyle patlatılan okul çantasından kitap ve defter çıktı

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Hüsnü Ümit AVCIBülent TATLI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta çöp konteyneri kenarına bırakılan okul çantası polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden ders kitapları ve defter çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir çöp konteyneri yanına bırakılan ağzı kapalı okul çantasını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanının ip bağladığı çanta yol ortasına çekildi. Ardından çanta kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden ilkokul ders kitapları ve defter çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIBülent TATLI

2020-09-29 23:24:32



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