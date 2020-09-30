Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı



Bülent TATLI/HAFİK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 13 yavru köpek ağzı kapalı çuvala konularak sokağa atıldı. Yavruları bulan Osman Gökhan Güven (35), "Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir cinayettir. Bunları bırakanların bulunması için yetkililerin harekete geçmesini istiyorum" dedi.

Olay, ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İlçede yaşayan Osman Gökhan Güven caddede yürürken bir veteriner kliniği önündeki çuvaldan ses geldiğini fark etti. Çuvala yaklaşan Güven, ağzı kapalı çuvalı açtığında içerisinde 13 yavru köpeğin olduğunu gördü. Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Yavru köpeklerden 4 tanesini ilçe sakinleri sahiplendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise köpeklerin barınağa yerleştirilmesi için belediyeye haber verdi. Yavru köpekleri bırakan kişi veya kişilerin bulunması için ise çalışma başlatıldı.

'BU VİCDANSIZLIKTIR'

Yavruları bulan Osman Gökhan Güven, "Akşam saatlerinde çuvalı fark ettim. Ağzı kapatılan çuvalın içerisinde 13 tane yavru köpeğimiz vardı. Köpeklerden 4 tanesini çevremizdeki arkadaşlar alarak, sahiplendi. Olayı ilçe emniyete bildirdim. Polisler yavru köpeklerin barınağa verilmesi için çalışma başlattı. Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir cinayettir. Bunları bırakanların bulunması için yetkililerin harekete geçmesini istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Hafik Bülent TATLI

2020-09-30 22:46:47



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